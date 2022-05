Evènement : Agissons pour une Loire propre.

2022-10-08 09:00:00 – 2022-10-08 12:00:00 Face au fléau environnemental et l’impact négatif sur la biodiversité que génèrent les déchets, la Fédération des Maisons de Loire organise une action interrégionale de ramassage. Évènement – Tous publics ” Agissons pour une Loire Propre ” accueil@maisondeloire45.org +33 2 38 59 76 60 https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/agissons-pour-une-loire-propre Face au fléau environnemental et l’impact négatif sur la biodiversité que génèrent les déchets, la Fédération des Maisons de Loire organise une action interrégionale de ramassage. Fédération des Maisons de Loire dernière mise à jour : 2022-02-09 par

