du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Cité internationale des arts

En Afrique et dans les diasporas se dessine depuis les années 1980 un paysage performatif fort. Celui-ci est articulé d’une part à une critique cinglante des effets mortifères du capitalisme, tant sur la longue durée que dans son acception présente et, d’autre part, à l’élaboration d’alternatives possibles, arrimées à l’espoir de futurs moins violemment scindés. Utopies performatives a pour principale focale le déploiement de la performance en Afrique et dans les diasporas à des fins de transgression. Il s’agit, dans le sillage d’artistes contemporains, de réfléchir aux intersections entre actes performatifs et contestation politique. Construite autour de performances, de conférences performées et de projections de films d’artistes performeur.e.s, ainsi que d’interventions de chercheur.e.s et de dialogues artistes/chercheur.e.s, ces trois jours seront centrés sur deux grandes thématiques : • Faire performance pour faire politique : politiques du capitalocène, politiques du corps en lutte. • Contre le mythe de la performance autodidacte : courants, transmissions, filiations. Avec les artistes* : Laetitita Ajanohun, M’barka Amor, Aurélien Arnoux, Jelili Atiku, Sammy Baloji, Jean-Pierre Bekolo, Aurore Déon, Julie Djikey, Vhan Olsen Dombo, Fabiana Ex-Souza, Justine Gaga, Amin Gulgee, Dunja Herzog, Androa Mindre Kolo, Kongo Astronauts, Gosette Lubondo, Lamyne M, Nelson Makengo, Maurice Mbikayi, Precy Numbi, Jay Pather, Alain Polo, Yasmina Reggad, Dread Scott, Zora Snake, Hervé Yamguen, Nelisiwe Xaba. Et les intervenants* : Sara Alónso Gomez, Lotte Arndt, Catherine Cole, Filip De Boeck, Marinette Jeannerod, Dominique Malaquais, Cléophée Moser, Valérie Osouf, Julie Peghini, Natasa Petresin-Bachelez, Malika Rahal, Joseph Tonda. *sous réserve. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la saison Africa 2020. Les 10, 11, 12 septembre 2021 Site du Marais de la Cité internationale des arts

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Trois jours de performances, de conférences, de projections de films d’artistes performeur.e.s et d’interventions de chercheur.e.s.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



