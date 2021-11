Lisieux Ecole d'arts plastiques de Lisieux Calvados, Lisieux Evènement à l’école d’Arts Plastiques “REPRISE” Ecole d’arts plastiques de Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Ecole d’arts plastiques de Lisieux, le samedi 14 mai 2022 à 13:00

Parcours Artistique “Reprise” dans le cadre de l’Ecole d’Arts Plastiques par les élèves des ateliers dessin, peinture, sculpture et gravure. Venez découvrir et vous immergez dans une reprise culturelle ludique et conviviale. 0 Ecole d’arts plastiques de Lisieux 7 allée Jean de la Fontaine, 14100 Lisieux Lisieux Calvados

2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T20:30:00

