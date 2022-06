Evénement : 1ère étape du Tour du Val d’Aoste Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Evénement : 1ère étape du Tour du Val d’Aoste Saint-Gervais-les-Bains, 13 juillet 2022, Saint-Gervais-les-Bains. Evénement : 1ère étape du Tour du Val d’Aoste

Esplanade Marie Paradis Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais Esplanade Marie Paradis

2022-07-13 13:00:00 13:00:00 – 2022-07-13

Saint-Gervais Esplanade Marie Paradis

Saint-Gervais-les-Bains

Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains « Il Giro Ciclistico della Valle d’Aoste Mont-Blanc », plus connu sous le nom français « Tour du Val d’Aoste » passera par Saint-Gervais Mont-Blanc de la première étape de cette édition 2022. tourisme@saintgervais.com +33 4 50 47 76 08 https://www.girovalledaosta.it/ Saint-Gervais Esplanade Marie Paradis Saint-Gervais-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-22 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Other Lieu Saint-Gervais-les-Bains Adresse Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais Esplanade Marie Paradis Ville Saint-Gervais-les-Bains lieuville Saint-Gervais Esplanade Marie Paradis Saint-Gervais-les-Bains Departement Haute-Savoie

Evénement : 1ère étape du Tour du Val d’Aoste Saint-Gervais-les-Bains 2022-07-13 was last modified: by Evénement : 1ère étape du Tour du Val d’Aoste Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 13 juillet 2022 Esplanade Marie Paradis Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie