du mardi 24 septembre 2019 au mardi 16 juin 2020 à Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy

EVEN – Ecole du Verbe Eternel et Nouveau Tous les mardis soir de 20h30 à 22h15, les jeunes se rassemblent pour une soirée de formation pour chercher ensemble dans la Bible et les grands textes de la Tradition des réponses aux questions fondamentales en matière de foi, de morale et d’évangélisation. Prière introductive, étude de textes en groupe, catéchèse par un prêtre, repas informel. 3 WE sont proposés dans l’année.

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris

