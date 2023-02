EVELYNE GALLET HALL DE L’ENTREPOT, 1 mars 2023, LE HAILLAN.

EVELYNE GALLET HALL DE L’ENTREPOT. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

MAIRIE DU HAILLAN En partenariat avec Bordeaux Chanson présente Évelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle vit, le rire explosif et les émotions qui débordent, tout en panache et en liberté. Inclassable, c’est une personnalité hybride qui offre un tour de grand huit à chaque concert et l’instant présent, tout le temps. Bref, une artiste sincère et sans chichis qui fait du bien partout où elle passe ! En partenariat avec Bordeaux Chanson Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Votre billet est ici

HALL DE L’ENTREPOT LE HAILLAN 13 rue Georges Clemenceau Gironde

MAIRIE DU HAILLAN En partenariat avec Bordeaux Chanson présente

Évelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle vit, le rire explosif et les émotions qui débordent, tout en panache et en liberté. Inclassable, c’est une personnalité hybride qui offre un tour de grand huit à chaque concert et l’instant présent, tout le temps.

Bref, une artiste sincère et sans chichis qui fait du bien partout où elle passe !

En partenariat avec Bordeaux Chanson

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

.6.8 EUR6.8.

Votre billet est ici