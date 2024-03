Evelyne Gallet La Manufacture Chanson Paris, vendredi 15 mars 2024.

Evelyne Gallet Comme un coup de pied au cul à la Tristitude, Evelyne Gallet gratte, caresse ou fait rire pour le plus grand plaisir des spectateurs qui en redemandent. Une ode à la joie et à la liberté d’être soi ! Vendredi 15 mars, 20h30 La Manufacture Chanson 16/13/11/3€

Voilà déjà un certain nombre d’années qu’Evelyne Gallet sillonne les routes de France et d’ailleurs. Artiste tous terrains, venez découvrir sa fraîcheur et ses tubes : cette « vedette » nous entraîne dans son univers fantasque ou vous allez apprendre quelques uns de ses secrets inavouables. Elle vous contera les hommes et les femmes de sa vie, causera d’envie et du temps qui passe, tout en joie et en légèreté. Venez vous faire du bien, on en a tous besoin !

Crédit photo : Nicolas Michel

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/15-03-2024-20-30-evelyne-gallet »}]

paris musique actuelle

Nicolas Michel