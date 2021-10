Paris Goethe-Institut Paris Paris Evelyn Schels Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

le mercredi 24 novembre à 20:00

De Evelyn Schels, Allemagne, Italie, 2004, 45 Min. Pour ce portrait le peintre et sculpteur a ouvert ses studios en Allemagne et en Italie à la réalisatrice Evelyne Schels. Pendant plusieurs années, Schels était autorisée à accompagner l’artiste en privé et au travail avec sa caméra. Le résultat est un portrait aux multiples facettes qui montre les idéaux de l’artiste, sa démarche et comment il réussit à rester lui-même tout en se renouvelant constamment. La projection du film aura lieu au Goethe-Institut de Paris, à l’occasion de l’exposition du Centre Pompidou Baselitz – La Rétrospective. La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice du film Evelyn Schels.

Gratuit

Georg Baselitz Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:00:00 2021-11-24T22:00:00

