Éveillons nos sens à la biodiversité au parc Berthe-Morisot jardin Berthe MORISOT Orléans, dimanche 2 juin 2024.

Éveillons nos sens à la biodiversité au parc Berthe-Morisot Ateliers et animations ludiques et poétiques pour une découverte des 5 sens de la faune et la flore locales Dimanche 2 juin, 14h00 jardin Berthe MORISOT Gratuit, entrée libre

Au parc Berthe-Morisot, de 14 h à 19 h, gratuit et tout public

Hou-Hou fait le « Home-Hibou »

1- Participez à créer une oeuvre land-art originale et évocatrice du Hibou, un animal symbolique de la biodiversité locale

Intervention des plasticiennes Chantal Detry et Estrella Silvestro

Sans inscription

Même pas bête, les 5 sens : comparons l’humain et l’animal

2- Atelier ludique pour enfants et conversation animée à la découverte des différences et points communs entre les animaux et nous !

Animation proposée par Farah Kesri, vétérinaire, éthiologue, journaliste et conférencière

Les pouvoirs des insectes

3- Découvrez les étonnantes capacités de communication des insectes (couleurs, stridulations, composés chimiques) à travers des insectes de collection et des photos macro.

Exposition et exposé par le Laboratoire d’éco-entomologie d’Orléans

Sans inscription

4- Participez à une animation ludique et sensorielle afin de découvrir les pollinisateurs, les plantes et leurs interactions.

– Observation d’insectes par l’utilisation de loupes et de boîtes-loupes

– Ecoute des insectes par l’utilisation d’amplificateurs de sons et écoute des plantes par l’utilisation d’un appareil transformant les sons des plantes en musique audible par les humains

– Initiation au dessin d’observation des insectes et des plantes

Atelier par Laurie Dufresne, médiatrice scientifique

Sans inscription

Médiation sensorielle

5- Parcourez, accompagné par une médiatrice et à l’aveugle, une oeuvre tactile « nature & tranquillité ». Décryptez les essences d’arbres du parc au sein d’un étonnant cabinet de curiosité.

Animation par Marie-Laure Rocher, plasticienne scénographe

Inscription stand accueil ville

6- « Les balades du vivant : déambula’sons » vous invitent à écouter les sons environnants, à échanger sur qui émet les sons identifiés et pourquoi.

En lien avec l’expérience vécu, vous aurez la possibilité d’écrire dans un espace au calme un « Haïku » (poème classique japonais de dix-sept syllabes réparties en trois vers) pour transcrire vos émotions et votre ressenti.

Atelier proposé par Marie Remande et François Rose du collectif « Récits’dances »

Inscription stand accueil ville

Les mystères des plantes

7- Trois parcours botaniques, trois ambiances dans un même parc

Pendant 30 minutes, partez à la découverte :

– Des arbres et arbustes dans la partie la plus ancienne du parc, pour stimuler le toucher et l’ouïe

– Des jeunes sujets d’arbustes et d’aromatiques à porter de main pour développer odorat et goût

– De l’espace verger au goût et l’odorat des fruits de saison

Visite accompagnée de 30 min par la Société Horticole Orléanaise et du Loiret (SHOL)

Inscription stand accueil ville

8- Testez votre odorat et vos papilles pour découvrir les plantes qui se cachent dans les boites et la tisane Isatis

Atelier sensoriel et gustatif proposé par Elisa de Douces et Sauvages

Sans inscription

9- Les originales du Parc Berthe Morisot.

– Découvrez les propriétés sensorielles des plantes de nos campagnes tout en abordant la thématique des plantes comestibles et médicinales lors d’une visite guidée du parc

– Découverte des fascinantes capacités sensorielles des plantes (communication, sens du toucher et appréhension de leur environnement)

– Dégustation de sirop, confiture et pesto

Visite et dégustation proposées par Tony Chevalier de la Ferme des Grandes Gorges

Inscription stand accueil ville

10- 5 Sens & Botanique

Les plantes peuvent avoir un goût, une odeur, une texture particulière et même parfois émettre des sons ! Mais d’où viennent ces particularités ? Saurez-vous reconnaître ces plantes ? Eveillez vos sens, c’est à vous de jouer !

Animation proposée par les médiateurs scientifiques du Muséum d’Orléans pour la Bodiversité et l’Environnement

Si tu tends l’oreille….

10- Tendez votre oreille à la découverte des chants et bruissements d’ailes des oiseaux et percez les mystères des chauves souris à travers des jeux interactifs et des écoutes

Animation proposée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Loiret

Sans inscriptions

Embarquement pour un curieux « safari compost »

11- Partez à la découverte de la micro faune foisonnante du compost

et découvrez ses capacités de digesteur de la matière organique à travers une manipulation et une observation à la loupe binoculaire. Amusezvous lors de ce curieux « safari compost « !

Animation proposée par la DIrection de la Réduction et de la Valorisation des Déchets d’Orléans Métropole

Sans inscription

Le food truck « La Crép’itante »

Dès 12h, à l’intérieur du parc Berthe-Morisot, l’occasion idéale de se restaurer et de découvrir les délices salés et sucrés concoctés par Frédéric.

