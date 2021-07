Cuisery Cuisery Cuisery, Saône-et-Loire Eveillez vos papilles Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Eveillez vos papilles 2021-09-11 17:30:00 – 2021-09-11 21:00:00 Chemin du Port Camping les Bords de Seille

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery 15 EUR

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery 15 EUR Venez voyager au cœur de notre région et réveiller vos papilles ! Vous pourrez commencer votre voyage par la rencontre des bières de la « Brasserie de Simone », pleines de caractère (blonde, blanche, ambrée). Elles accompagneront parfaitement les escargots que vous proposera la ferme de l' »Escargot Enruché ».

Vous pourrez continuer votre voyage en dégustant une tartine au Bleu de Bresse ainsi que des bréchets persillades ou crème moutarde, que vous proposera notre chef.

contact@camping-bords-de-seille.com +33 9 83 22 22 16 http://camping-bords-de-seille.com/

Vous pourrez continuer votre voyage en dégustant une tartine au Bleu de Bresse ainsi que des bréchets persillades ou crème moutarde, que vous proposera notre chef.

dernière mise à jour : 2021-07-16

