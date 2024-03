EVEILLEZ VOS CHAKRAS:EXPLORATION DE VOS CENTRES ÉNERGÉTIQUES ET DE VOS CORPS SUBTILS La Pause Bien-être Bourogne, samedi 27 avril 2024.

EVEILLEZ VOS CHAKRAS:EXPLORATION DE VOS CENTRES ÉNERGÉTIQUES ET DE VOS CORPS SUBTILS La Pause Bien-être Bourogne Territoire de Belfort

Conférence animée par Dimitri HOQUET-MICHELIN Maître-enseignant REIKI USUI/TIBET. www.reiki-reikoeur.com

Vous êtes invités à plonger dans un voyage fascinant au cœur de votre être lors de notre conférence « éveillez vos chakras »

– Découvrez les 7 centres d’énergie subtile et apprenez comment ils influencent votre santé, vos émotions et votre bien-être général.

– Explorez les couches énergétiques qui composent votre être, des corps physiques et émotionnels aux corps mentaux et spirituels.

– Découvrez des techniques de méditation, de respiration et de visualisation pour éveiller vos chakras.

– Echange d’idées, partage d’expériences… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin

Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté pausebienetre90@gmail.com

