.Tout public. payant 12€ pour tous ! Stage pour faire découvrir le théâtre aux 4-6 ans ! Stage pour les 4-6 ans De 10h à 11h du 24 au 28 avril. Initiation au jeu d’acteur et de la scène, apprentissage de textes adaptés à l’âge des enfants. Première scène, premiers dialogues ! Découverte du théâtre à travers des exercices ludiques basés sur l’improvisation, pour apprendre à écouter, à comprendre pour développer son imaginaire. Les participants apprendront à appréhender et à prendre conscience de l’espace scénique grâce à différents exercices collectifs d’échauffement. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-eveil-theatre 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-eveil-theatre

