Quoi de mieux que de s’amuser à découvrir sa voix, ses émotions, mais aussi à travailler sa mémoire et sa gestuelle. A partir de la Moyenne Section, ces ateliers de découverte du théâtre permettent à l’enfant de maternelle, de développer son écoute des autres, sa créativité et son imagination par le jeu théâtral. Cours le mercredi matin 9h-9h45 et 10h-10h45 Cours encadrés par des comédiennes professionnelles ! Rendez-vous sur notre site ou par mail [zigotastiques@gmail.com](mailto:zigotastiques@gmail.com)

Inscription sur le site – 320,00 € TTC

Cours d’éveil théâtral à l’année réservé aux enfants de 4 à 6 ans (limité à 10 élèves). Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans martroi loiret

