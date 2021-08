Poitiers Boutique bulle de bien naitre Poitiers, Vienne Eveil sonore et musical ( parents/enfants) Boutique bulle de bien naitre Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

L’idée de cet atelier est de renforcer le lien parents/enfants en favorisant l’écoute, l’expression, la prise d’initiative, la confiance et en soir et le plaisir de jouer, ensemble. Au programme: Exploration, relaxation, jeux musicaux Instruments fournis lors de la séance, mais si votre enfant souhaite faire découvrir au groupe son instrument préféré, n’hésitez pas à venir avec. 20euros/enfants Plus d’information et insciption via messenger, [melissagoigoux@gmail.com](mailto:melissagoigoux@gmail.com) ou au 06 98 06 46 12

20 euros par enfant ( en cas de fratrie me contacter pour le tarif réduit)

Atelier enfants/parents pour explorer, jouer, se relaxer, en musique Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

