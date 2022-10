Eveil Sensoriel Nature aux Amandiers Saint-Crespin, 22 octobre 2022, Saint-Crespin.

Eveil Sensoriel Nature aux Amandiers

1 Impasse du Cordonnier Saint-Crespin Seine-Maritime

2022-10-22 15:00:00 – 2022-10-22 16:00:00

Saint-Crespin

Seine-Maritime

Saint-Crespin

Plusieurs mini activités pour les touts petits : Activités Nature + Nourriture pour les animaux + Montessori dehors..

Parce que les enfants de cet age ont un temps de concentration limité, cet atelier est spécialement adapté puisqu’il contient plusieurs mini ateliers de 15-20 minutes chacun.

– Activité sensorielle dans la Nature : toucher, sentir, respirer la nature par tous les sens et se familiariser à la Nature au fil des saisons

– Les animaux & le temps libre en Nature

Un temps en extérieur pour aller nourrir les animaux et les caresser. Petits et grands apprécient ce temps de découverte et de respect envers nos compagnons à 2 ou 4 pattes.

+ Temps libre en Nature, pour s’amuser dans notre « mini terrain d’aventure »

– Montessori Dehors : Parce que la Nature est pleine de ressource, quelques activités Montessori à reproduire facilement chez vous et en Nature !

1 mercredi et 1 samedi par mois

Pour les enfants de 18 mois à 5/6 ans accompagnés d’un adulte

Pas d’engagement à l’année, vous venez quand vous pouvez et s’il reste de la place. Nombre d’enfants limité. Inscription obligatoire.

Tarif : 10€/enfant

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504

Pour votre confort : des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées + des vêtements qui ne craignent pas la vie à la campagne ??

A très bientôt !

Jessica

Plusieurs mini activités pour les touts petits : Activités Nature + Nourriture pour les animaux + Montessori dehors..

Parce que les enfants de cet age ont un temps de concentration limité, cet atelier est spécialement adapté puisqu’il contient…

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.fr/

Saint-Crespin

dernière mise à jour : 2022-10-17 par