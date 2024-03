Eveil Nature au musée du fruit Le musée du fruit Cagnotte, samedi 23 mars 2024.

Eveil Nature au musée du fruit Le musée du fruit Cagnotte Landes

C’est la semaine nationale de la petite enfance. Rendez-vous au musée du fruit pour un éveil à la nature. Ateliers d’éveil Boites à toucher, observation à la loupe, loto nature, histoire du printemps et musique verte. Et aussi Table de pique-nique à disposition, aire de jeux nature. Sur inscription au 07 83 87 23 62. Tarif famille ( Un adulte et 2 enfants ) 10€ . 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Le musée du fruit 157B Route de Lesablère

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Eveil Nature au musée du fruit Cagnotte a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans