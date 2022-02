Eveil musical Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Eveil musical Villeneuve-sur-Lot, 21 février 2022, Villeneuve-sur-Lot. Eveil musical La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot

2022-02-21 10:30:00 – 2022-02-21 11:30:00 La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Eveil musical avec Christophe.

Pour les 0-3 ans, de 10h30 à 11h30. Eveil musical avec Christophe.

Pour les 0-3 ans, de 10h30 à 11h30. Eveil musical avec Christophe.

Pour les 0-3 ans, de 10h30 à 11h30. La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse La Cabane 52 Rue des Girondins Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Eveil musical Villeneuve-sur-Lot 2022-02-21 was last modified: by Eveil musical Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 21 février 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne