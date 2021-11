Eymet Eymet Dordogne, Eymet Eveil musical pour les 3/6 ans avec le Trèfle Gardonnais Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

2021-11-16 17:00:00 – 2021-11-16 18:00:00

Eymet Dordogne

Le Trèfle Gardonnais propose un éveil musical pour les enfants, Celui-ci a un effet positif sur l'enfant. Il l'apaise et lui apprend à grandir. L'éveil musical pour enfant lui permet de développer des capacités d'écoute, et de concentration.

+33 7 68 48 11 12

