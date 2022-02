Eveil musical Pont-l’Abbé, 23 mars 2022, Pont-l'Abbé.

Eveil musical Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé

2022-03-23 – 2022-03-23 Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq

Pont-l’Abbé Finistère

Bris et Anna accueillent les bébés et leurs parents pour un moment de lecture et de musique :

Les bébés sont invités à manipuler les instruments de musique de Bris, au rythme des histoires d’Anna… Dans le cadre des « Semaines de la petite enfance » et en partenariat avec l’association Dihun.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription (ouverture des inscriptions le 24 février)

+33 2 98 82 31 88

