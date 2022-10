Éveil musical • MJC Montbard Montbard Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Montbard Atelier d’éveil musical parents/enfants (4 à 7 ans).

Au programme : danses traditionnelles et chansons animé par Guillaume Lombard, un rendez-vous ludique pour les petits et grands.

Offrez-vous un moment de partage, d’échange, d’écoute et accompagner votre enfant dans la découverte d’un univers sonore. Réservation conseillée :

mjc.montbard@gmail.com ou au 0380921231

Adhésion MJC (2 à 10 €) + Participation concertée. mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/ Montbard

