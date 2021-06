Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Éveil musical Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

« Qu’est-ce qui se cache dans ce panier ? Écoute ! Devine ! Puis ouvre pour découvrir ce nouveau son. » Chansons, jeux de doigts, exploration sonore, Mademoiselle Linotte vous attend pour partager un moment musical. _Pour les 0 / 3 ans._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10._

Séance d'éveil musical avec Mademoiselle Linotte
Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T10:45:00;2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T11:45:00

