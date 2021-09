Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Éveil musical Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Éveil musical 2021-10-02 09:15:00 – 2021-10-02 Médiathèque 4C 7 Rue des Cordeliers

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier EUR Les tout-petits pourront partager un moment autour de la musique et de l’univers sonore avec leurs parents

De 6 mois à 3 ans

Gratuit – sur inscription contact-4c@ecla-jura.fr +33 3 84 47 85 50 Les tout-petits pourront partager un moment autour de la musique et de l’univers sonore avec leurs parents

De 6 mois à 3 ans

dernière mise à jour : 2021-09-22

