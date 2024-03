Éveil musical Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre, samedi 9 mars 2024.

Éveil musical Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre Landes

Petites chansons, expression corporelle, découverte des petites percussions (tambourin, maracas, triangle, grelots…)

On chante , on danse, on saute, on s’amuse avec les copains.

Tout est adapté pour les petits.

Et pour les touts petits qui ne marchent pas encore tous les sens sont en éveil!

Alors viens vite découvrir l’éveil musical .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:30:00

fin : 2024-03-09 11:30:00

Médiathèque Jean-Louis Villenave 52, rue François Mitterand

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.direction@labouheyre.fr

