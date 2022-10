Eveil musical – Jeune public – La voix des mégalithes – 7 ans et plus Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Plovan Animateur : Alain Autret

Créer des sons et des ambiances sonores avec les moyens de nos ancêtres du néolithique.

Nombre de places : 8

Sur réservation

(l’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits est insuffisant). contact@dihun.fr +33 2 98 87 68 41 http://www.dihun.fr/stages/stage-eveil-musical/ Plovan

