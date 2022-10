Eveil musical aux Docks : Atelier d’initiation au human beat box

2022-10-25 14:00:00 – 2022-10-26 16:00:00 Réservation conseillée Atelier d’initiation au human beat box, public agé de 6 à 12 ans.

Artiste intervenant : David Bleu Cette discipline musicale, née de la culture hip-hop, consiste en l’imitation par la voix d’une boîte à rythmes, de scratchs, de percussions et de certains instruments mélodiques. L’homme devient son propre instrument de musique. Les ateliers de découverte permettent de développer le sens du rythme, l’écoute collective, l’expérimentation personnelle ou à plusieurs via l’improvisation, dans un rapport ludique au corps. Ils permettent enfin de montrer qu’on peut faire de la musique avec pas grand-chose ! Nombre de place limité, inscription obligatoire :

Mardi 25/10 (Ticket Culture) au 05 65 20 88 05

Mardi 25/10 (Ticket Culture) au 05 65 20 88 05

Mercredi 26/10 (Éveil Musical) au 05 65 24 13 64

