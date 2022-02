EVEIL MUSICAL- AFRIKASPORA- 5 médiathèque de Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

EVEIL MUSICAL- AFRIKASPORA- 5 médiathèque de Moulins, 26 février 2022, Lille. EVEIL MUSICAL- AFRIKASPORA- 5

médiathèque de Moulins, le samedi 26 février à 15:00

L’association AFRIKASPORA enchantera les petites oreilles avec un atelier d’eveil musical autour des instruments de musique du monde.15H-16H Quel enfant, petit ou grand n’a jamais rêvé de faire du bruit, de taper sur des percussions et faire « Bam » «Boum » « Bing » Quel joie que cela procure à la fin d’une séance ! Et une surprise vous attend avec un spectacle rythmé en musique. Sur inscription

Éveil musical médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:00:00

Détails

Lieu médiathèque de Moulins
Adresse 8 allée de la Filature 59 000 Lille
Ville Lille

médiathèque de Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

