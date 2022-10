Eveil musical, 26 octobre 2022, .

Eveil musical



2022-10-26 – 2022-10-26

Tu as entre 4 et 6 ans, tu aimes la musique, tu aimes chanter et danser ? Elodie te propose un moment de détente et de jeu autour des sons, du rythme et de la découverte d’instruments.

30 minutes en groupe, de 4 à 10 enfants.

Wes Hicks-unsplash

