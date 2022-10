Éveil musical

Éveil musical, 25 octobre 2022, . Éveil musical



2022-10-25 – 2022-10-25 « On plonge dans la musique, nos mains racontent des histoires et mettent en scène notre corps. On découvre la poésie du monde à travers la musique, la liberté de s’exprimer à travers les jeux libres autour des instruments ».

Animé par l’association Tralalère et en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Doubs. Réservation conseillée. Pour les 0-4 ans et leurs parents à 10h, pour les 4-6 ans à 14h, pour les 6-8 ans à 15h. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville