EVEIL DU TOUT-PETIT Social Club Shopping Promenade Claye-Souilly, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T10:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T10:00:00+01:00

Pour les aider à tester, organiser, appréhender toutes les possibilités que leur corps leur offre et aussi partager un moment de découverte et de bien-être, Sindy et Maggie vous proposent un atelier Eveil du tout-petit avec des activités ludiques d’éveil sensoriel et de motricité …

Social Club Shopping Promenade Claye-Souilly (77410) Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Île-de-France