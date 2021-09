Wittisheim Wittisheim Bas-Rhin, Wittisheim Eveil des sens Wittisheim Wittisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wittisheim

Eveil des sens Wittisheim, 18 septembre 2021, Wittisheim. Eveil des sens 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Venez partager un moment de convivialité, de détente et de bien-être au coeur de nos jardins zen Japonais. Profitez d'un moment hors du temps inspiré par un service traditionnel ou chaque geste est une véritable ode à la sérénité et ou tous les sens se rejoignent et se confondent en harmonie. Humez ce parfum envoutant, savourez cette liqueur enivrante et bienfaisante en vous laissant porter par la délicatesse dispensée par ce breuvage millénaire. Détendez-vous en contemplant cette nature bienveillante qui vous entoure et imprégnez-vous de la sobriété, du calme, de la souplesse et de l'équilibre de cette espace qui appel à la présence de ses contemplateurs. Nutrition, soins sonores et pleine conscience
+33 3 88 85 89 69

