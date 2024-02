ÉVEIL DES SENS Montpellier, mercredi 24 avril 2024.

Le plaisir des mots pour les plus petits !

Un moment chaleureux pendant lequel les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs familles viennent découvrir le plaisir des mots, des images et des sons, mais aussi bouger, toucher, goûter, sentir….

Séances spéciales dans l’univers de Julien Martinez et de ses mystérieux objets, les 31 janvier et 21 février. Enfants jusqu’à 6 ans.

Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

