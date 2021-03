Eveil des bout’choux « Atelier Signe Bébé » Centre social Millandy, 15 avril 2021-15 avril 2021, Meudon.

Eveil des bout’choux « Atelier Signe Bébé »

Centre social Millandy, le jeudi 15 avril à 10:00

Découvrez quelques signes du quotidien pour mieux communiquer avec votre bébé et contribuer à son bien-être. Élodie, vous propose un moment de partage ludique et bienveillant autour de comptines et d’histoires signées. (de la naissance à 12 mois).

Atelier animé par Élodie Russier-Decoster, animatrice et formatrice en communication gestuelle associée à la parole.

Pour la santé de toutes et tous, merci d’appliquer et de respecter les gestes barrières.

Sur inscription et payant de 1,70€ à 8,50€ selon le taux d’effort

Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



