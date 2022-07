Éveil Corporel pour les seniors Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Éveil Corporel pour les seniors Dinard, 20 juillet 2022, Dinard. Éveil Corporel pour les seniors

1B Rue du Sergent Boulanger Plage de Port Blanc Dinard Ille-et-Vilaine Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger

2022-07-20 09:30:00 – 2022-07-20 10:00:00

Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger

Dinard

Ille-et-Vilaine Dinard Éveil Corporel pour les seniors (à partir de 60 ans). Apportez votre serviette de plage. Gratuit +33 2 99 46 50 99 Éveil Corporel pour les seniors (à partir de 60 ans). Apportez votre serviette de plage. Gratuit Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Ville Dinard lieuville Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Éveil Corporel pour les seniors Dinard 2022-07-20 was last modified: by Éveil Corporel pour les seniors Dinard Dinard 20 juillet 2022 1B Rue du Sergent Boulanger Plage de Port Blanc Dinard Ille-et-Vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine