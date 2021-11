Bulles Bulles Bulles, Oise Eveil corporel et respirations ressourçantes Bulles Bulles Catégories d’évènement: Bulles

Bulles Oise Bulles 15 Venez vous détendre et vous délasser au bord de la brèche pour une séance de sophrologie avec pour thème ” Eveil corporel et respirations ressourçantes”.

Face à la chapelle de Saine Fontaine, offrez-vous un moment de repos rien que pour vous.

Au programme:

– Un peu d’histoire avec le gardien des lieux qui vous contera la légende de la fontaine miraculeuse

– Sophrologie en relaxation dynamique pour faire circuler l’énergie de la tête aux pieds et respirations énergisantes

– Partage autour d’un thé Tarifs: 15 euros/personne et 10 euros/enfant

Infos et inscriptions:

