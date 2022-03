Éveil au breton pour les 0-5 ans Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Animation pour les tout petits en breton : comptines, jeux, chants, histoires…

Animation pour les tout petits en breton : comptines, jeux, chants, histoires…

Atelier de 45 minutes pour les enfants entre 0 et 5 ans, animé par Anna Le Lay, animatrice bilingue en crèche.

contact@tiarvro-santbrieg.bzh +33 2 96 77 31 91 https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/

