Éveil artistique Tout est si brillant ( de 3 à 6 ans) Magasins Généraux Pantin, dimanche 3 mars 2024.

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Un moment de découverte artistique et de lecture pour les tout-petits accompagnés par des adultes.

Après une visite ludique de l’exposition d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes » rythmée par un jeu de « cherche et trouve » grandeur nature, le groupe sera invité à s’installer confortablement dans le salon des enfants pour écouter les aventures du petit Amir.

Amir adore chanter. Lorsque ses proches découvrent sa voix, tout le monde l’encourage à poursuivre son rêve : briller !

À PROPOS DE L’EXPOSITION-RÉSIDENCE D’INÈS DI FOLCO JEMNI « LE SALON DES SONGES »

Pour son premier projet personnel de si grande envergure, l’artiste a choisi de transformer les Magasins Généraux en un vaste salon dédié aux rêves, aux rituels et à la mémoire. À la fois atelier et espace d’exposition pour ses œuvres, il est pensé comme un lieu de vie, de création et de rencontres.

Tout au long de l’exposition-résidence, des invitations à d’autres artistes éveillent « Le Salon des songes » avec des lectures, des performances et des concerts.

INFOS PRATIQUES

→ Éveil artistique pour les tout-petits les dimanches 3 mars et 7 avril

→ De 16h à 16h45

→ De 3 à 6 ans

→ Entrée gratuite sur réservation

→ Accessible aux personnes à mobilité réduite

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Contact : https://magasinsgeneraux.com/en-famille/eveil-artistique-tout-est-si-brillant hello@magasinsgeneraux.com

© Mathis Payet-Descombes Lucie Laurent, médiatrice aux Magasins Généraux. Exposition « Regards du Grand Paris », 2022. © Mathis Payet-Descombes