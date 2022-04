Eveil à l’argile Saint-Martin-sous-Montaigu, 26 avril 2022, Saint-Martin-sous-Montaigu.

As tu déjà essayé de créer des formes avec la terre ? Je te propose de faire connaissance avec l’argile qui se prête si bien au modelage. Tes mains seront le principal outil pour fabriquer tes pièces. A chaque stage, je te présenterai un thème mais ton imagination sera la bienvenue. Je serai là pour t’aider à réaliser tes créations. Ensuite, tu pourras ajouter des décors faits d’empreintes, de terres colorées… Et si tu es patient quand tous tes objets seront secs, je les recouvrirai d’émail transparent brillant et les cuirai dans mon four de potier. Ainsi transformés, tu pourras les garder à vie !

Enfants à partir de 6 ans.

Au choix, une, deux ou trois séances d’une durée de 2h (14h30 à 16h30) OU de 3 heures (13h30 à 16h30).

