EVEIL à l’ARGILE animation POTERIE pour ENFANTS Atelier Grains d’Argile Saint-Martin-sous-Montaigu, lundi 26 février 2024.

Animations labellisées « Aventures Mômes ».

As-tu déjà essayé de créer des formes avec la terre ? Je te propose de faire connaissance avec l’argile qui se prête si bien au modelage. Tes mains seront le principal outil pour fabriquer tes pièces. A chaque stage, je te présenterai un thème mais ton imagination sera la bienvenue. Je serai là pour t’aider à réaliser tes créations. Ensuite, tu pourras ajouter des décors faits d’empreintes, de terres colorées … Et si tu es patient quand tous tes objets seront secs, je les recouvrirai d’émail transparent brillant et les cuirai dans mon four de potier. Ainsi transformés, tu pourras les garder à vie !

Au choix, durée de 2 ou 3 heures.

https://www.grainsdargile.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-02-26

Atelier Grains d’Argile 10 rue des blés

Saint-Martin-sous-Montaigu 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marylene.cuny@free.fr

