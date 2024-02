Eveil à la nature des tout-petits Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit, vendredi 26 avril 2024.

Eveil à la nature des tout-petits Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Depuis plusieurs années, le Parc accompagne les structures de la petite enfance pour inciter à l’éveil à la nature. La nature est source d’expérience, d’épanouissement et de rencontres incroyables pour les jeunes enfants.

Ce Rendez-vous du Parc sera animé par Nadège Grézil, chargée de mission éducation au territoire au Parc. Elle accompagnera les enfants et leur famille à la découverte d’un tout nouveau et expérimental Terrain de nature à visée éducative créé sur le site de la Maison du Parc. Des activités sensorielles et créatives seront proposées aux tout-petits pour éveiller leur curiosité, cultiver leur émerveillement et leur lien avec la nature. Le terrain de nature à visée éducative est conçu de façon à faciliter la connexion à la nature, les contacts et interactions de l’enfant avec les éléments naturels.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux tout-petits et à leurs familles. Il est conçu pour les petits âgés de 18 mois à 3 ans environ, mais leurs grandes sœurs et grands frères sont également les bienvenus. La présence d’au moins un parent est obligatoire.

Organisateur: Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animatrice Nadège Grézil, chargée de mission éducation au territoire au Parc.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places

limité. Bottes conseillées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26 11:00:00

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie

L’événement Eveil à la nature des tout-petits Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine