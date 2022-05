Éveil à la nature des landes, 5 août 2022, .

Éveil à la nature des landes

2022-08-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-05

Une sortie spéciale 3-6 ans dans la lande boisée, pour donner le goût des activités en extérieur, écouter ses sens et son imagination, porter un regard curieux et merveilleux sur la nature. nPrévoir chapeaux et chaussures de randonnées. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

Une sortie spéciale 3-6 ans dans la lande boisée, pour donner le goût des activités en extérieur, écouter ses sens et son imagination, porter un regard curieux et merveilleux sur la nature. nPrévoir chapeaux et chaussures de randonnées. Réservation…

Une sortie spéciale 3-6 ans dans la lande boisée, pour donner le goût des activités en extérieur, écouter ses sens et son imagination, porter un regard curieux et merveilleux sur la nature. nPrévoir chapeaux et chaussures de randonnées. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

dernière mise à jour : 2022-05-14 par