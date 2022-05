Éveil à la langue bretonne

2022-05-18

Degemeret e voc’h, c’hwi hag ho familh, gant Camille, Loeiza ha Marie evit ober un tañvañ eus ar brezhoneg.

Lenn albomoù, rimadelloù, kanaouennoù ha perak pas c’hoarioù!

Pedet eo an dud d’ober anaoudegezh gant pinvidigezeh ar yezh ur mintinvezh pad.

Degouezh Gouel Breizh, gant « Brezhoneg er Vro Vigouden »

Evit ar familhoù / Gwelloc'h eo en em enskrivañ.

Camille, Marie & Loeiza accueillent les familles pour un moment d’éveil à la langue bretonne.

Lecture d’albums, comptines, chants…

Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, en partenariat avec « Brezhoneg er Vro Vigouden ».

Public familial / Sur inscription.

