Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, le samedi 8 juin 2019 à 15:30

Une fois par mois le samedi de 15h30 à 17h : enseignement adapté aux enfants avec un temps de prière et une activité au cours de laquelle les parents se retrouvent entre eux. Nous finissons par un goûter partagé avec les enfants et les parents. [https://www.ndarche.org/formation-chretienne/enfants/](https://www.ndarche.org/formation-chretienne/enfants/) Rencontre Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 81 rue d’Alleray, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T15:30:00 2019-06-08T17:00:00

