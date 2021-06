Nivillac La petite Arche de la Vallée - Ferme pédagogique Morbihan, Nivillac Éveil à la ferme – Nourrissage des animaux La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac

Éveil à la ferme – Nourrissage des animaux La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique, 19 juin 2021-19 juin 2021, Nivillac. Éveil à la ferme – Nourrissage des animaux

La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique, le samedi 19 juin à 11:00

Rencontre avec les petits veaux et démonstration de distribution du biberon Découverte des vaches et du jardin pédagogique avec ses cultures Nourrissage des animaux (poules, cochons, chèvres et lapins) Possibilité de rester pique-niquer sur place (non-fourni)

Sur réservation

Visite de la ferme adaptée aux tout-petits puis nourrissage des animaux La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique Guervinan 56130 Nivillac Nivillac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Nivillac Étiquettes évènement : Autres Lieu La petite Arche de la Vallée - Ferme pédagogique Adresse Guervinan 56130 Nivillac Ville Nivillac lieuville La petite Arche de la Vallée - Ferme pédagogique Nivillac