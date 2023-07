Visite libre de la Chapelle Sainte-Glossinde – Évêché de Metz – Évêché de Metz – ancienne abbaye Sainte-Glossinde Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Visite libre de la Chapelle Sainte-Glossinde – Évêché de Metz – 16 et 17 septembre Évêché de Metz – ancienne abbaye Sainte-Glossinde Entrée libre

Venez découvrir la Chapelle Sainte-Glossinde.

Évêché de Metz – ancienne abbaye Sainte-Glossinde 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 74 54 20 http://metz-catholique.fr/ https://www.facebook.com/Catho.Metz L’histoire de la Chapelle de l’évêché de Metz commence au début du VIIe siècle, quand sainte Glossinde, fille du Duc de Vintrion, choisit de devenir moniale plutôt que de se marier.

Elle fonde vers 604 un premier monastère de moniales bénédictines, qui acquiert rapidement un rayonnement important et qui marquera l’histoire de la ville pendant 11 siècles.

L’église abbatiale, qui est plusieurs fois reconstruite au cours des siècles au même emplacement, est aujourd’hui la chapelle Sainte-Glossinde.

Une communauté de sœurs est présente jusque 1792, période trouble où elles sont chassées.

En 1802, cette ancienne abbaye devient le logement de l’Évêque de Metz.

Aujourd’hui, elle abrite la maison épiscopale et les services administratifs du diocèse de Metz. La chapelle Sainte-Glossinde est devenue la chapelle de l’évêché et conserve une importante relique de sainte Glossinde. Le mobilier, et les éléments d’architecture au nombre duquel figure un baldaquin au-dessus de l’autel, présentent une finesse remarquable, avec pour pièce maîtresse la coupole illustrant un passage de l’Apocalypse signée par Girardet, peintre de Stanislas Duc de Lorraine et de Bar.

Des évêques, ayant marqué l’histoire du diocèse de Metz, sont également représentés dans des vitraux du début du XXe siècle de la célèbre maison Mayer de Munich et dans la statuaire de la chapelle : saint Clément, saint Arnoul et saint Chrodegang.

La Chapelle Sainte-Glossinde est classée au titre des monuments historiques dans son entièreté, y compris le porche, par arrêté de classement du 7 septembre 1978.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

