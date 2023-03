BLACK BOY EVE, Scène Universitaire Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

BLACK BOY EVE, Scène Universitaire, 29 mars 2023, Le Mans . BLACK BOY 18 Avenue René Laënnec EVE, Scène Universitaire Le Mans Sarthe EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

2023-03-29 – 2023-03-29

EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans

Sarthe . 10 EUR Adaptation, conception, interprétation : Jérôme Imard

Composition musicale, guitare Lapsteel, chant : Olivier Gotti

Interprétation-dessin : Benjamin Flao ou Jules Stromboni Un voyage à travers l’œuvre fondatrice de Richard Wright, Black Boy. Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture…

Le spectacle mêle sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée. Un voyage à travers l’œuvre fondatrice de Richard Wright, Black Boy. Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. billetterie-eve@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70 http://www.eve.univ-lemans.fr/ EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Ville Le Mans Departement Sarthe Tarif Lieu Ville EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans /

BLACK BOY EVE, Scène Universitaire 2023-03-29 was last modified: by BLACK BOY EVE, Scène Universitaire Le Mans 29 mars 2023 18 Avenue René Laënnec EVE Ève sarthe Scène universitaire Le Mans Scène Universitaire Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe