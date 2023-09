Serena EVE – Scène universitaire Le Mans, 16 janvier 2024, Le Mans.

Serena Mardi 16 janvier 2024, 20h30 EVE – Scène universitaire

Tout en parlant de la championne de tennis Serena Williams, de son parcours dans la compétition internationale et de sa personnalité hors normes, Clément Pascaud vous parlera aussi de lui, de son « moi » intime et profond qu’il a élaboré à l’ombre de cette figure tutélaire et mythique…

EVE – Scène universitaire Av. René Laennec, 72085 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T21:30:00+01:00

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T21:30:00+01:00

THÉÂTRE CLÉMENT PASCAUD

Greg Bréhin