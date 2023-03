Café du monde : s’initier à l’écriture coréenne ! EVE – Salle Agora Saint-Martin-d'Hères Catégories d’Évènement: Isère

Café du monde : s’initier à l’écriture coréenne ! EVE – Salle Agora, 22 mars 2023, Saint-Martin-d'Hères. Café du monde : s’initier à l’écriture coréenne ! Mercredi 22 mars, 18h30 EVE – Salle Agora Dans le cadre des Journées de la francophonie et du dispositif Cafés du monde, prenez le temps de participer à un atelier d’écriture coréenne et de découvrir l’alphabet hangeul.

Les « cafés du monde » sont une série de rendez-vous permettant de réunir étudiants et/ou membres du personnel autour d’un échange en lien avec une thématique interculturelle : ateliers créatifs, conférences… Eu égard à l’horaire, cette session se fera exceptionnellement sous la forme apéro du monde et une collation sera servie à l’issue de l’atelier. . Pour cet événement venant s’inscrire dans le cadre des journées de la francophonie, un atelier d’écriture coréenne vous est proposé en partenariat avec l’Association KPOP Grenoble.

Ce sera l'occasion de découvrir l'alphabet hangeul en retranscrivant des mots français et de s'immerger dans cet art propre à la culture coréenne ! L'atelier sera animé par des membres de l'association KPOP Grenoble qui apporteront toute leur connaissance sur la pratique de cette écriture et sur la Corée du Sud.

