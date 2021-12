Rezé Barakason (La) Loire-Atlantique, Nantes Eve Risser : Rêve parti – Saison Soufflerie Barakason (La) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00

Musique contemporaine.Solo pour piano droit préparé imaginé par Eve Risser, compositrice associée à la Soufflerie, « Rêve Parti » prend la suite d' « Après un Rêve ». Cette pièce mécanique prendra place au milieu du public, au sein de ce CLUB 360, nouveau dispositif scénique immersif proposé par la Soufflerie pour inviter à la découverte. Les marteaux organisés en boîte à rythme fabriqueront une douce transe augmentée d'un beat frappé au pied droit. La machine orchestrale développera une histoire par vagues et la mécanicienne distribuera, telle une Shiva à casquette, les intentions musicales aux différents registres du clavier. Le piano scintillera dans la nuit et au milieu des gens debout, les invitant à s'emparer du dance floor.

