.Tout public. payant de 5 à 26 € Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert jazz avec Eve Risser! Tous azimuts : telle pourrait être la définition sans œillères d’un jazz d’aujourd’hui, toujours « sur le vif ». Dans une jungle fantasmée, entre la transe du groove et les surprises bruitistes, Eve Risser propose une conversation hybride entre des artistes traditionnels d’origine africaine et un orchestre de jazz à l’instrumentation originale. La pianiste et compositrice a choisi de nommer sa formation le Red Desert Orchestra : un désert rouge « comme le sol mandingue ». En ouverture, pour étrenner son nouveau répertoire, le saxophoniste et compositeur Alban Darche présente un quintette inédit qui associe plusieurs générations de musiciens. ALBAN DARCHE HYPERCUBE 23 ALBAN DARCHE saxophone ténor

JEAN-PAUL ESTIÉVENART trompette

PABLO ROQUEFORT guitare

JULES BILLÉ contrebasse

CHRISTOPHE LAVERGNE batterie EVE RISSER RED DESERT ORCHESTRA

« EURYTHMIA » EVE RISSER composition, piano, claviers, flûte, voix

ANTONIN-TRI HOANG saxophone alto, clarinettes, claviers, voix

SAKINA ABDOU saxophones, flûte à bec, percussions

GRÉGOIRE TIRTIAUX saxophone baryton, gembri

NILS OSTENDORF trompette, claviers

MATTHIAS MÜLLER trombone

TATIANA PARIS guitare

EMMANUEL SCARPA batterie, percussions

FANNY LASFARGUES basse électro-acoustique, effets, voix

MELISSA HIÉ balafon, djembe, voix

OPHÉLIA HIÉ balafon, voix, dun

