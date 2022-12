ÈVE (RE) LÈVE-TOI Saint-Brevin-les-Pins, 20 janvier 2023, Saint-Brevin-les-Pins .

2023-01-20 – 2023-01-20

Les Cocottes vous présentent « Eve (Re) Lève toi » : pièce musicale, écrite par les 4 Cocottes (Oréli Legal, Yoyo Bertrais, Edwige de Lépinay et Véro Lebrun)…humour, rires, joies…assurés !!!

Elles n’ont pas dit leur dernier mot ni chanté leurs dernières notes !

Après 2 ans de pause artistique pour les raisons que tout le monde connaît, les talons hauts de Bérénice, les petits pas serrés de Caro, les Kleenex d’Eve et les Kickers planquées sous le large sarouel de Gaby vont retrouver les planches du Casino de St BREVIN !

Et voici une bonne nouvelle pour commencer l’année 2023 !

Eve (Re)Lève-toi est de retour !!!

Si vous avez manqué cette pièce musicale dans laquelle trois amies de longue date rejoignent une quatrième qui vient d’apprendre l’infidélité de son mari, il est grand temps de réparer cela et venir chanter les refrains les plus connus de Goldman, Sardou, Claude François, Image ou encore Lio….

Le scénario emporte le public entre rires et chansons autour de véritables sentiments d’amour et d’amitié.

Working-girl libérée, célibataire endurcie, femme trompée et baba cool rassurante… ces personnages joués par Les Cocottes ont toujours le verbe haut et la réplique trébuchante pour vous transmettre 1h30 de bonne humeur et de pétillant !

Les 4 copines sur scène comme à la vie ont co-écrit ce spectacle interactif et participatif.

C’est maintenant ou jamais car les 20 et 21 janvier, Les Cocottes tireront définitivement leur révérence !

​Pour les découvrir ou les retrouver, billetterie à l’Espace Culturel Leclerc de Saint-Brevin.

Infos pratiques : Spectacle assis.

Casino Joa de Saint-Brevin (ouverture des portes 15 mn avant)

Contact : les4cocottes@gmail.com @les4cocottes // FB Les Cocottes

Une suggestion en passant….merci de ne pas stationner sur le parking du casino, mais plutôt sur le boulevard de mer !

les4cocottes@gmail.com +33 6 99 16 44 36 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057236568308

